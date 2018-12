Weihnachtskarte ohne Weihnachten: Falsches Signal

Wahre Integration geht anders

Wahre Integration besteht im Bekenntnis zu den eigenen Traditionen und Werten bei gleichzeitiger Achtung der Werte und Traditionen der anderen, also in einem aufeinander Zugehen. Das Restaurant Kent in der Wiener Märzstraße, ein türkisches Lokal mit langjähriger Tradition, zeigt auf wunderbare Weise, wie das funktionieren kann: In der Zeit des muslimischen Ramadan ist das ganze Lokal auf ein reichhaltiges Buffet zum Fastenbrechen ausgerichtet, sodass auch alle bei Sonnenuntergang möglichst rasch zu essen und zu trinken bekommen.