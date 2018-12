Nach Horrorsturz kehrt Motocross-Legende zurück

Eigentlich galt Helly Frauwallner als „unkaputtbar“, zuviel hat er auf internationalen Motocross-Strecken erreicht, zuviel auf Abenteuer-Rallyes erlebt. Hin und wieder Stürze ja, aber im Großen und Ganzen saß er immer fest im Sattel. Dann - am 26. Juli dieses Jahres - wurde es in Bosnien plötzlich still um den Kult-Piloten mit dem Spitznamen „Tiger“. Ausgerechnet in der „Pampa“ rammt ihn ein Auto - frontal!