Digitale Ventilsteuerung: Revolution im Motor?

Gut für Kraftentfaltung, Verbrauch und Abgasverhalten ist eine variable Ventilsteuerung, die je nach Last und Drehzahl unterschiedliche Steuerzeiten erlaubt, wie auch unterschiedlichen Ventilhub (also wie weit die Ventile aufgehen). Dafür gibt es verschiedene Systeme, die serienmäßig alle mit Nockenwellen arbeiten. Ein hydraulisches System wurde in den USA Ende der 80er-Jahre eingeführt, scheiterte aber an technischen Problemen.