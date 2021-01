Weil ihm fad war, griff der Angeklagte in der Wohnung eines Freundes zum Flobertgewehr und zielte auf Passanten auf der Freistädterstraße. Eine Mutter und ihre Tochter wurden getroffen, eine 34-jährige Joggerin verletzte der Schütze am Bein. Bei einem 14-Jährigen durchschlug eine Kugel die dicke Daunenjacke und verletzte ihn an der Brust. Passanten zogen den jungen Mann in eine Telefonzelle, worauf der Schütze auch diese ins Visier nahm. Fünf Einschüsse wurden gezählt.