Bei Grenz-Razzien 25 Böllerschmuggler erwischt

In Guglwald, Weigetschlag und Wullowitz standen die Polizisten und schauten in jeden Kofferraum. „Wir haben mehr pyrotechnische Gegenstände gefunden als erwartet“, sagt Karl Rittmannsberger, Sprengstoffexperte der Polizei Oberösterreich. In 25 Autos fanden die Beamten insgesamt 150 Großpackungen von in Österreich verbotenen Feuerwerkskörpern. „Von theoretisch bei uns erlaubten, aber nicht richtig gekennzeichneten Krachern und Raketen bis hin zu großen Kugelbomben“, sagt Rittmannsberger. Für den Schmuggel drohen Strafen bis zu 3600 Euro: „Es gibt zwei Motive: Die Pyrotechnik kostet in Tschechien ein Drittel weniger als bei uns. Und man bekommt dort einfach alles.“