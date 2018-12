Schul-Droher kamen immer ungeschoren davon!

In Braunau laufen noch Ermittlungen

In Braunau laufen noch strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 15-jährigen HTL-Schüler und einen Arbeitslosen (16), die vor knapp drei Wochen in einem Bus mit einer Gasdruckpistole und Messern 40 junge Fahrgäste bedroht hatten. In der Schule passierte dem 15-Jährigen nichts, da der Vorfall außerhalb des Schulgeländes geschehen war. Der Waffennarr, der im Schulspind ein Arsenal versteckt hatte, will mit freiwilligen Sozialstunden die Wogen glätten.