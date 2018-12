Frau erpresste Jugendlichen mit einem Nacktbild

Ein 17-Jähriger lernte via Internet eine Frau kennen. Sie überredete den Jugendlichen sich in einem Live-Video auszuziehen. Anschließend drohte die Bekanntschaft aber ein Nacktbild an verschiedene seiner Kontakte zu schicken, sofern er nicht Geld auf ein Konto überweist. Der Jugendliche zahlte nicht, sondern erstattete Anzeige wegen versuchter Erpressung.