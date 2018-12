Trainer-Guru-Rede: Marathonhelden heiß auf Olympia

Und einer der Topläufer macht auch gar kein Hehl um seinen olympischen Traum: Lemawork Ketema (der in Wien 2:12 laufen will, im Bild oben rechts neben Peter Herzog) hat schon seine Taktik für Tokio parat: „Ich will dort möglichst lange an der Spitze mitlaufen!“ So wie in Berlin, als er bei der EM lange im Spitzenfeld lag und dann den sensationellen achten Platz in der Einzelwertung belegt hatte.