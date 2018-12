Deutsche Pkw-Maut: Zwei Zuschläge für Rot-Weiß-Rot

EuGH entscheidet über Österreich-Klage

Erst vor wenigen Tagen wurde vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg die Klage Österreichs gegen die deutsche Pkw-Maut verhandelt. Nach Ansicht Österreichs werden ausländische Autofahrer durch die Abgabe diskriminiert. Ein Urteil in dem Verfahren wird in einigen Monaten erwartet.