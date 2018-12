Die Weltstars kommen wieder in die Steiermark

Für gute Konzerte muss man über den Semmering! Unter steirischen Musikfans hat man diesen Satz in den vergangenen Jahren oft gehört. Nach einer Blütezeit in den 80ern und 90ern war es neuerdings eher eine Ausnahme, dass sich die großen Stars der Musikszene in die Steiermark verirrten. Ausnahmen - die Rolling Stones in Spielberg, die Leutgeb-Festspiele mit Shakira oder Eagles am Schwarzl See - bestätigen die Regel.