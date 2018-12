Geschenke mit viel Herz und Sinn für Weihnachten

„Etwas Sinnstiftendes und Solidarisches tun“

Das SOS Kinderdorf bietet seit rund fünf Jahren unter anderem an, einem Kind um 25 Euro einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Außerdem kann man zum Beispiel eine Stofftasche oder ein Notizbuch erwerben. „Wir freuen uns über regelmäßige jährliche Steigerungen, die beweisen, dass immer mehr Menschen im Zuge der Digitalisierung auch ihr Spendenverhalten online abwickeln wollen. Ein weiterer Grund dürfte in der grundsätzlich gesteigerten Bereitschaft vieler Menschen liegen, in der Advent- und Weihnachtszeit soziale oder humanitäre Anliegen zu unterstützen - und last but not least damit auch etwas Sinnstiftendes und Solidarisches für andere zu tun“, freut sich Viktor Trager vom SOS Kinderdorf.