Wenn Wünsche wahr werden

Die Ideen und Wünsche der Mädchen und Buben sind dabei so vielfältig wie sie selbst. Noch bis 31. Jänner können die Kinder unter www.ljr.at ihre Wünsche deponieren und auch erklären, warum gerade ihr Traum in Erfüllung gehen sollte. Zur Wahl stehen unter anderem ein Tag mit der Berufsfeuerwehr Eisenstadt, ein Treffen mit den Spielern der Eisenstadt Warriors und die Chance, hautnah bei einem Training dabei zu sein, ein professionelles Fotoshooting in der Natur, ein Rundflug über die Schlösserstraße, ein Mitmachtraining in der Fußballakademie in Mattersburg, ein Game-Day bei den Oberwart-Gunners oder eine Kickbox-Trainingseinheit mit Nicole Trimmel.