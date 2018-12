Winterurlaub im Lesachtal

Unsere Winterwanderung führt uns vom Hotel Wanderniki in Obergail auf die idyllische Steineckenalm. Oben zeigt sich uns das Lesachtal mit all seiner Schönheit. Kein Massentourismus, kein Rummel, keine wild in die Berge gebauten Lifte und Seilbahnen zerstören hier dieses Kärntner Idyll.