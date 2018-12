Unser Gehirn: Vorlage für den Computer der Zukunft

„Unser Gehirn arbeitet also nicht in festgelegten Bahnen, sondern die Verbindungsstruktur der Neurone fluktuiert ständig - und diese Fluktuation wird nur stärker, wenn man etwas lernt.“ Eine mögliche Erklärung für diese permanente Veränderung ist das Streben nach einer Struktur, die optimal an die Lebensumstände des Organismus angepasst ist.