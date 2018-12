„Dachte, ich habe das Skifahren komplett verlernt“

„Vom Hero zum Zero“

„Es war derselbe Ski wie in Alta Badia. Aber da sieht man, wie eng es ist. In zwei Tagen vom Hero zum Zero. Es ist schon krass: In Alta Badia habe ich mir gedacht: Ich kann gar nicht herfallen. Und heute musste ich schauen, dass ich da runterkomme“, haderte Hirscher. Es war das erste Mal seit unglaublichen 18 Riesentorläufen, dass Österreichs Alpin-Superstar nicht am Podium stand.