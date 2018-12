Jeder dritte Single achtet auf Alkoholkonsum

Knapp jeder fünfte heimische Single versucht, laut einer aktuellen Studie im Auftrag der Online-Partneragentur ElitePartner achtsam und stressfrei zu leben. Ein Viertel der Befragten macht zudem jährlich Termine beim Zahnarzt, Augenarzt und Co. - Frauen sind hier deutlich konsequenter als Männer (Frauen 30 Prozent, Männer 18 Prozent). Vor allem Akademiker sind bestrebt, ihre jährlichen Check Ups beim Doc pflichtbewusst zu erledigen. (39 Prozent). Männer betreiben etwas häufiger regelmäßig Sport (20 Prozent vs. 16 Prozent Frauen), dafür achten Frauen mehr auf ihre Ernährung (11 Prozent vs. 7 Prozent Männer).