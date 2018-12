Pro Jahr werden 1200 Paar Ski gestohlen

Die Polizei empfiehlt die Verwendung absperrbarer Dachträger und -boxen und ebensolcher Ständer in Skiställen von Hotels. „Beim Betreten der Skiabstellräume in den Unterkünften sollte man darauf achten, wer diese Räumlichkeiten sonst noch betritt, denn Diebe gehen oft mit Hotelgästen in den Skiraum“, warnen die Fachleute.