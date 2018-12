Mutter-Kind-Pass wird in zwei Schritten erneuert

Anreize für Mediziner ebenfalls Thema

Zum Thema Ärztemangel sagte Hartinger-Klein, dass man versuche, mittels verstärkter Anreize die in Österreich ausgebildeten Mediziner im Land zu halten. Sie verwies auch auf die geschaffene Möglichkeit der Anstellung von Ärzten bei Ärzten, was jungen Medizinern und vor allem Frauen den Beruf ohne den Sprung in die Selbstständigkeit ermöglichen soll. Auch werde die Kassenreform Anreize für praktische Ärzte bieten, in ländliche Regionen zu gehen, so die Ministerin.