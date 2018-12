ÖSV-Damen sind in Zauchensee dick im Rennen

Bergauf geht es indes wieder mit der talentierten Bischofshofenerin Anna Grünauer. Nach ihrer Verletzung in Sölden vergangenen Dezember hatte sie erst im November ihr Comeback gefeiert. Beim FIS-Riesentorlauf am Mittwoch in Schladming gelang ihr mit Rang acht - 2,28 Sekunden hinter Siegerin Neja Dvornik (Slowenien) - das dritte Top-Ten-Resultat in Folge.