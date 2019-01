Haarentfernung: Die besten 9 Methoden

Haare haben an bestimmten Stellen des Körpers nichts zu suchen, ein Afro unter den Armen oder gar in der Bikinizone geht gar nicht. Das war nicht immer so, aber in den letzten 40 Jahren hat es sich weitgehend etabliert, störendes Körperhaar zu entfernen. Welche Methoden, Mittelchen und Geräte dabei helfen, lesen Sie hier.