Herzogin Kate ist beliebter als Herzogin Meghan

Auch in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen ist Kate der große Favorit, berichtet die Zeitschrift „Frau im Spiegel“, die die Umfrage in Auftrag gegeben hat. Für die engagierte Dreifach-Mama habe die Familie Priorität. Sie verbringt jede freie Minute mit ihren Kindern Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis (acht Monate), macht ihnen selbst Frühstück und bringt sie in den Kindergarten. Für ihren Jüngsten nahm sie sich eine sechsmonatige Babypause. So viel Mutterliebe kommt offenbar gut an.