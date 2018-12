Die bitteren Folgen „süßen“ Blutes

Ebenfalls häufig kommt es zu einer Schädigung der Nerven, dann liegt eine so genannte Neuropathie vor. Probleme mit jenen in den Beinen tritt zumeist in Kombination mit dem diabetischen Fußsyndrom auf. Beim Typ-1-Diabetiker sollte spätestens fünf Jahre nach Erstbefund eine Untersuchung auf Nervenbeeinträchtigung erfolgen, beim Typ-2-Diabetiker unmittelbar nach der Erstdiagnose. Füße täglich unter die Lupe nehmen!