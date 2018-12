Schlepperbande zerschlagen: 6 Verdächtige in Haft

Verdächtige nun in Innsbrucker Justizanstalt

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden schließlich noch vier weitere mutmaßliche Bandenmitglieder in Rumänien und Deutschland ausgeforscht und per EU-Haftbefehl festgenommen. Alle Verdächtigen sind inzwischen nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht worden.