Weihnachtliche Rezepte aus ganz Europa

Es vergeht kaum ein Jahr, in dem Taliman Sluga nicht ein neues Kochbuch präsentieren würde. Stets geht es dem Grazer dabei nicht nur um kulinarische Tipps, sondern auch um Rezepte für ein besseres Miteinander. So auch in seinem neuesten Werk - dem „Europäischen Weihnachtskochbuch“, mit dem er aktuell großen Erfolg hat.