2007 startete die „Transformers“-Filmserie rund um fantastische, höchst wandlungsfähige Kampfroboter. Auf den unter der Regie von Michael Bay („Pearl Harbor“) entstandenen Erstling folgten vier Fortsetzungen, darunter Werke wie „Dark of the Moon“ sowie, zuletzt, „The Last Knight“ (2017). Nun erzählt ein Film von der Vorgeschichte; es geht um den Roboter Bumblebee.