„Prinz von Bel Air“-Star verklagt „Fortnite“-Firma

„Fortnite“ ist ein sogenanntes Battle-Royale-Spiel. Dabei handelt es sich um Mehrspielertitel, in denen Dutzende Spieler auf eine weitläufige Karte losgelassen werden und sich dort mit in der Spielwelt verteilten Gegenständen und Waffen bekriegen, bis nur mehr einer übrig ist. Wer am Schluss noch steht, gewinnt.