Blackout nach Kopfverletzung bei Hinteregger!

Österreichs Teamverteidiger Martin Hinteregger droht für den Jahresabschluss des FC Augsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga auszufallen. Der 26-Jährige ist am Dienstag beim 2:2 gegen Hertha BSC in der Halbzeitpause nach einem Zusammenprall ausgewechselt worden. Sein Einsatz am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg ist ungewiss.