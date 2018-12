Derbe Beschimpfung Orbans auf Geldscheinen

Während seit mehr als einer Woche tagtäglich von der Opposition organisierte Kundgebungen in Budapest und anderen Großstädten gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban stattfinden und mittlerweile auch der staatliche Rundfunk ins Visier der Demonstranten geraten ist, findet auch ein stiller Protest gegen Orban statt. So posten immer mehr Menschen in den sozialen Medien Geldscheine mit einer sehr derben Beschimpfung des Ministerpräsidenten. Die Abkürzung O1G steht für „Orban egy geci“, was auf Deutsch in etwa „Orban ist Rotz“ oder „Orban ist ein Dreckskerl“ heißt. Diese Forint-Banknoten werden von den Aktivisten natürlich auch in Umlauf gebracht, damit ihre „Botschaft“ in Ungarn verbreitet wird.