Flyers siegen mit Raffl bei Debüt von Gordon

Raffl leitete das Tor zum 3:1 von Shayne Gostisbehere (36.) ein, Vanek ging bei 17:17 Minuten Eiszeit leer aus. Philadelphia gab mit dem ersten Sieg nach zuletzt vier Niederlagen den letzten Platz der Eastern Conference an die New Jersey Devils ab, Detroit liegt nach der vierten Niederlage in Serie zwei Plätze und drei Punkte vor den Flyers.