Bitcoin-Bomben: Ära der digitalen Erpressung kommt

Vor wenigen Tagen gingen in Unternehmen, Behörden und Schulen in den USA und Kanada E-Mails ein. Sie enthielten eine Bombendrohung. Um ein Massaker zu verhindern, so die Absender, müsse das Gegenüber Bitcoins im Wert einiger Tausend US-Dollar überweisen. Bomben wurden keine gefunden, manch eine Innenstadt oder Schule stand aber vorübergehend still. Doch das könnte nur der Anfang sein: Experten erwarten, dass 2019 das Zeitalter der digitalen Erpressung beginnt.