Bei Einbruch in Wohnung fette Beute gemacht

Dass Einbrecher derzeit Hochsaison haben, wird auch in Tirol praktisch täglich unter Beweis gestellt. Dabei nutzen die Ganoven meist den Einbruch der Dunkelheit. So passiert auch am Dienstag in Völs. Dort drangen die Unbekannten zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in eine Wohnung ein. Sie durchstöberten sämtliche Räumlichkeiten und entdeckten schließlich einen Safe. Im Tresor waren Bargeld und sonstige Wertgegenstände im - laut Polizeibericht - fünfstelligen Eurobereich gelagert. Von den Ganoven fehlt jede Spur.