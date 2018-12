Herzogin Meghan: Aufregung um riesigen Babybauch

Die schwangere Herzogin Meghan hat am Dienstag ihren letzten offiziellen Termin vor den Weihnachtsfeiertagen absolviert und einem Pflegeheim für Schauspieler in Twickenham im Südwesten von London einen Besuch abgestattet. Ihren mittlerweile stattlichen Babybauch hüllte die ehemalige Serien-Darstellerin in ein figurbetontens Kleid mit Blumenaufdruck, der die Rundung unter ihrem Herzen sehr schön betonte.