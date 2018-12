KH Nord: Wäre lustig, wenn‘s nicht so traurig wäre

Die Verantwortung trägt der Auftraggeber, nicht der Energetiker

Aber lassen wir den Scherz beiseite. Was bei aller Klamaukigkeit der Angelegenheit nämlich immer wieder vergessen wird: In Wirklichkeit ist nicht der Energiering-Erbauer selbst zu verurteilen, sondern jene, die diesen steuerfinanzierten Unfug in Auftrag gegeben haben. Denn das Angebot richtet sich bekanntlich nach der Nachfrage. Und die scheint bedenklicherweise bei zumindest vier der Verantwortlichen des Krankenanstaltenverbunds (KAV) vorhanden gewesen zu sein.