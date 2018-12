Dieses Haus bringt Weihnachtsfans zum Strahlen

Vor allem in den USA kennt man den Drang, den Innen- sowie Außenbereich des Eigenheims in der Weihnachtszeit mit besonders auffälliger Dekoration farbenfroh in Szene zu setzen. Mindestens genauso großes Engagement bei der Gestaltung zeigt jedoch auch die Familie Tirok im niederösterreichischen Wagram am Wagram - und steht in Sachen Beleuchtung amerikanischen Weihnachtsfans um nichts nach: Exakt 151.190 LED-Leuchten kamen im heurigen Jahr zum Einsatz - so viele wie noch nie zuvor.