Hirscher verpasst Rekordsieg! Kranjec siegt

„Ich glaube, ich habe in den zwei Tagen (seit Alta Badia, Anm.) das Skifahren komplett verlernt. So bitter ist das noch selten gelaufen“, sagte Hirscher, der mit einem Erfolg in Saalbach Weltcup-Rekordsiegerin Annemarie Moser-Pröll (62 Erfolge) überholt hätte, nach dem Rennen. „Die Zeit ist eh noch gut, dafür, dass ich drei Mal hingefallen bin. Den anderen muss man heute gratulieren, sie sind richtig gut gefahren. Aber von mir war es richtig schlecht.“ Hirscher stand zum ersten Mal seit 19. März 2016 in St. Moritz, als er Fünfter wurde, nicht auf dem Riesentorlauf-Podest. Nach vier Siegen und einem zweiten Rang in den bisherigen Technik-Rennen war es das zugleich erste Ergebnis für den 29-Jährigen in diesem Winter abseits des Stockerls.