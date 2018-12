Cypress Hill: Nostalgie mit grünem Nebel

Mit Songs wie „When The Shit Goes Down“, „Boom Biddy Bye Bye“ oder „Lick A Shot“ triumphieren sie schon im ersten Showteil gut auf, so richtig an Fahrt nimmt die Chose aber nach einem kurzen Instrumental auf. „I Wanna Get High“, „Dr. Greenthumb“ und die zwei Megahits „How I Could Just Kill A Man“ und „Insane In The Brain“ prasseln im Maschinengewehr-Stakkato auf die feiernden und begeisterten Fans ein. Die Zutaten dafür sind so simpel wie effektiv: gute Laune, hochwertige Rap-Skills, einen Meister an den Turntables und perfekt eingesetzte Percussion. Bei „Latin Lingo“ und „Latin Thugs“ darf auch mal Sen Dog in den Mittelpunkt rücken, bevor im Finish das famose und immer noch munter durchs Ohr fließende „(Rock) Superstar“ für Begeisterung sorgt. Dass die Bühnenshow spartanisch und die Interaktion mit dem Publikum auf Sparflamme gehalten ist, macht nichts. Die Musik und die vielen Hits sprechen für sich. Und wer weiß? Vielleicht sieht man Cypress Hill bald wieder am Nova Rock, denn ein Konzert in Mannheim Mitte Juni ist bereits fixiert…