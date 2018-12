Frau (73) von Balkon gestürzt: schwer verletzt

Warum die Frau (73) am Dienstag gegen 17 Uhr vom Balkon ihres Wohnhauses in Großdorf bei Kals am Großglockner sieben Meter in die Tiefe auf den asphaltierten Vorplatz gestürzt ist, muss noch geklärt werden. Zum Glück hörte der Betriebsleiter (48) der Bergbahnen, der noch arbeitete, den dumpfen Aufprall und eilte der Schwerverletzten sofort zu Hilfe, denn die Frau war zum Zeitpunkt des Unglücks allein zu Hause. Der Mann verständigte die Rettungskräfte. Nach Erstversorgung wurde die Niederländerin mit dem Rettungshubschrauber C 7 in die Klinik Innsbruck geflogen.