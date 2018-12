Einbruch in Ferlacher KFZ-Werkstätte geklärt

Der 38-jährige Ferlacher hatte Anfang Dezember nicht nur in die KFZ-Werkstätte in Ferlach eingebrochen und mehrere Hundert Euro gestohlen. Er nahm auch noch einen in der Werkstatt abgestellten Pkw in Betrieb und verursachte in Ferlach damit einen Verkehrsunfall. Dann lenkte er den schwer beschädigten Pkw noch bis nach Unterbergen. Dort blieb das Auto fahruntauglich liegen und der Mann flüchtete zu Fuß. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Ferlacher Polizei wurde nun ein 38-jähriger Mann aus Ferlach als Tatverdächtiger ausgeforscht. Bei seiner Einvernahme am 18. Dezember 2018 zeigte sich der Mann zum Einbruch und zur unbefugten Inbetriebnahme des Pkw geständig. Der 38-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.