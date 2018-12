Umfahrung für Liezen: Der Wind hat sich gedreht

Seit 40 Jahren spukt das Thema durch Politik, Wirtschaft und rund um die Stammtische - jetzt kommt offenbar nachhaltig Bewegung in die Frage einer Liezener Ortsumfahrung im Zuge der B 320! Wie berichtet, wurde am Montag eine Auswirkungs-Analyse veröffentlicht, die von relativ verschmerzbaren Folgen für den Handel in Liezen ausgeht. Auf dieser Basis zeigen sich sowohl Gemeinde- als auch Landespolitik nun ausgesprochen motiviert, den Dauerbrenner Umfahrung anzugehen. Wobei alle Seiten die Wichtigkeit des Anrainer- und Naturschutzes betonen.