Land Salzburg sagt Airbnb nun den Kampf an

Weniger Druck am Wohnungsmarkt

Mit dieser Maßnahme soll Druck vom angespannten Salzburger Wohnungsmarkt genommen werden: „Wir gehen davon aus, dass alleine in der Stadt Salzburg ein Großteil der 700 angebotenen Wohnungen nicht den Voraussetzungen entspricht und wir so Wohnraum zurückgewinnen“, so Mayer und fügt hinzu: „Das Gesetz sieht auch eine Auskunftspflicht gegenüber der Abgabenbehörde vor, wodurch die Vermieter künftig auch Abgaben abführen müssen und so kein Wettbewerbsvorteil gegenüber der Hotellerie vorliegt.“