Vor Saalbach: Manuel Fellers irre Geschichte

Beim RTL-Klassiker in Alta Badia hat er als Vierter bereits am Podium gekratzt: Rechtzeitig vor seinem Auftritt in Saalbach-Hinterglemm, ist Manuel Feller als Werbeträger der Skidestination „Home of lässig“ bereit für die große Show bei den Heimrennen. Was der Atomic-Komplettathlet sonst noch über das Leben, das Skifahren, über Freundschaft und die kostbarste Minute zwischen Start und Ziel zu sagen hat, sehen Sie hier im Video (siehe oben).