Jesuitenpater starb bei Frontal-Unfall auf B 309

Einfühlsamer Seelsorger

Mühlberger, der in den vergangenen fünf Jahren als Seelsorger an der Marienkirche in Steyr im Einsatz war, galt nicht nur als hervorragender Pädagoge und Musiker, sondern vor allem als einfühlsamer Seelsorger, der auch im höheren Alter speziell zu jungen Menschen noch einen guten Draht gefunden hat. „Er war sehr gütig, tiefgründig und spirituell - ohne weltfremd zu sein“, bestätigt Ex-Linz-AG-General Alois Froschauer, der im Vorstand des Schulverein-Kollegiums sitzt.

Vor 14 Tagen sei Pater Paul noch beim Alt-Freinberger-Treffen gewesen, und für den aktuellen Weihnachtsrundbrief verfasste er einen seitenlagen Beitrag. Froschauer: „Er war die Seele des Aloisianums, wir werden ihn sehr vermissen.“

Das Begräbnis wird am 28. Dezember (12 Uhr) im Alten Dom in Linz stattfinden. Einen Tag später wäre der Jesuitenpater 83 Jahre alt geworden.