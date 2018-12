Feuerkatastrophe nahm 66-Jähriger die Liebsten!

28 Jahre nach Unfall gestorben

Sohn Jürgen (45) - seit einem Skiunfall am 16. Dezember 1990 querschnittgelähmt und rund um die Uhr auf Pflege angewiesen - kam nun exakt 28 Jahre später, am 16. Dezember 2018, in den Flammen um. Stiefvater Gerhard K. (69), der Jürgen in Sicherheit bringen wollte, erstickte an giftigen Rauchgasen. „Fünf Jahre nach Vaters frühem Herztod hatte Mutter ihn kennengelernt, beide waren 20 Jahre lang ein Paar und haben gemeinsam für meinen Bruder gesorgt“, so Niklas N.