Achtjähriger Schüler von Lkw niedergefahren

18-Jährige verunglückte

Stunden zuvor, um 6.45 Uhr, krachte eine Autolenkerin (18) aus Timelkam auf der A 1 in Eberstalzell gegen einen Lkw, den ein 72-Jähriger aus Altmünster lenkte. Der 4er-Golf wurde in die Luft geschleudert, kam am Dach quer über der Fahrbahn zum Liegen und touchierte einen nachkommenden Wagen, den ein 30-jähriger Pole lenkte. Die 18-Jährige und ihre Beifahrerin (17) wurden verletzt, die A1gesperrt: Megastau.