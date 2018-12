Weihnachtsputz macht ein bisschen Platz für Kekse!

Die meisten Kekse sind schon verputzt – laut einer Umfrage essen drei von vier Oberösterreichern die Naschereien am liebsten in er Zeit vor der Bescherung, am besten gleich nach dem Backen. Immerhin gibt’s in mehr als der Hälfte der Haushalte in Oberösterreich Self-Made-Kekserln, und zwar im Schnitt fünf Sorten!