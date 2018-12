Gämsen auf Seegrube erlegt: Wilderei-Anklage

Den beiden Männern - ein ehemals in dem Revier jagdberechtigter Tiroler und ein befreundeter Italiener - wird zu Last gelegt, im Bereich der Nordkette in einem Jagdgebiet der Stadt Innsbruck zwei Gämsen geschossen zu haben, Dabei verwendeten sie verbotene Waffen, nämlich mit Schalldämpfern ausgestattete Gewehre.