Bub (13) bedroht Mitschüler mit Umbringen

Angst und Schrecken verbreitet ein 13-jähriger tschetschenischer Schüler in einer Neuen Mittelschule in Leonding (OÖ). Er soll mehrfach Mitschülern gedroht haben, „alle abzustechen“. Die Schuldirektorin alarmierte die Polizei, doch fehlt eine gesetzliche Handhabe, da der Droher erst in drei Monaten strafmündig wird.