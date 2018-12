„Schnee auf Bergen in 100 Jahren unverändert“

„Es geht nicht um die Leugnung des Klimawandels, was uns immer wieder vorgeworfen wird“, betonten die Seilbahn-Vertreter Franz Hörl und Reinhard Klier, die die umfangreiche Studie mitinitiierten. Ein Ende des Wintersports sei aber keinesfalls in Sicht. Der Skitourismusforscher Günther Aigner analysierte gesicherte amtliche Daten und zog das Fazit: „Über die letzten 50 Jahre sind die Wintertemperaturen auf Tirols Bergen statistisch unverändert. Betrachtet man lediglich die letzten 30 Jahre, so sind die Winter in diesem Zeitraum sogar um 1,3 Grad kälter geworden.“