Blutspur führt Polizei zu Alkolenker

Obwohl die Front des Polo beschädigt war, gab der 25-Jährige aus Waidhofen an der Thaya erneut Gas. Prompt krachte es ein drittes Mal: „An der Kreuzung mit der Bahnhofsstraße in Vitis kollidierte sein Auto mit dem Pkw einer Frau, die uns dann alarmiert hat. Der Unfalllenker fuhr davon“, berichtet ein Ermittler.Feuerwehr musste die Wohnungstür öffnen Da das Kennzeichen seines Wagens am Unfallort zurückgeblieben war, hatten die Polizisten den Wohnort des Flüchtigen rasch ausgeforscht. Auch das Wrack des Polo wurde in Waidhofen an der Thaya entdeckt - mit Blut auf den Vordersitzen und an der Fahrertür. Blutspuren auch an einer Wohnungstür zeigten den Beamten, dass sie an der richtigen Adresse waren. Doch der 25-Jährige weigerte sich, aufzusperren. Ein Fahnder: „Da er offensichtlich schwer verletzt war, ließen wir die Tür von der Feuerwehr öffnen.“ Gefunden wurde der Alkolenker im Schlafzimmer - unter dem Lattenrost seines Bettes. Er wurde ins Spital gebracht.