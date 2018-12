Vielen fehlt der Wille, die Heimat zu verteidigen

Sind Länder ständig in Konflikte involviert, bekennt sich auch die Mehrheit der Bevölkerung zur militärischen Verteidigung: So ist in Nationen wie Israel (66 Prozent) und der Türkei (73 Prozent) klar, dass das Heimatland auch mit Waffengewalt verteidigt werden muss. In den an vielen Kriegsschauplätzen aktiven USA sehen das aber nur 44 Prozent der Bürger so - offenbar fehlt doch das Bedrohungsszenario.